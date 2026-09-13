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Опетая технічним нокаутом переміг Мікаеляна та здобув титул WBC

Олександр Булава — 13 вересня 2026, 16:17
Опетая технічним нокаутом переміг Мікаеляна та здобув титул WBC
Джей Опетая та Ноель Мікаелян
Getty Images

Колишній чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі Джей Опетая (31-0, 24 КО) переміг володаря титулу WBC Ноеля Мікаеляна (28-4, 12 КО). Поєдинок проходив у Лас-Вегасі.

31-річний австралієць виграв поєдинок технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Опетая видав серією з чотирьох ударів по супернику, після чого рефері зафіксував нокдаун, а згодом зупинив бій.

Опетая здобув титул WBC, додавши його до поясів The Ring та нового промоушену Zuffa Boxing.

Огляд бою

Нагадаємо, у березні Джей переміг Брендона Глентона. Всі судді зафіксували його тріумф з однаковим рахунком 119:106 – Опетая став першим чемпіоном Zuffa Boxing.

Джей Опетая

Джей Опетая

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