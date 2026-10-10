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Команда Вайлдера прийняла пропозицію бою з Опетаєю – журналіст

Софія Кулай — 10 жовтня 2026, 09:51
Команда Вайлдера прийняла пропозицію бою з Опетаєю – журналіст
Джей Опетая – Деонтей Вайлдер
instagram.com/insideringshow

Команда колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО) вирішила погодитися на пропозицію провести бій проти Джея Опетаї (31-0, 24 KO).

Про це повідомляє журналіст Ден Рафаель з посиланням на менеджера американського боксера Шеллі Фінкеля.

Він підтвердив те, що протистояння Вайлдер – Опетая відбудеться в андеркарді вечора боксу Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа, який запланований на 11 грудня 2026 року у Кардіффі (Уельс).

Також промоутер "Бронзового бомбардувальника" розповів, що вони вели перемовини щодо поєдинку проти Мурата Гассієва.

Нагадаємо, що у своєму останньому бою Опетая переміг володаря титулу WBC Ноеля Мікаеляна у Лас-Вегасі, відібравши титул в опонента. Після цієї звитяги Девід Бенавідес запропонував Джею провести лобову дуель. На цю пропозицію він погодився.

Цікаво, що Олександр Усик заявляв, що хоче вийти в один ринг проти Вайлдера. Вже навіть була інформація, що можлива зустріч може відбутися у березні 2027 року у США, але перемовини були зірвані.

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Деонтей Вайлдер Джей Опетая

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