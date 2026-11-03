Рой Джонс закликав Бенавідеса прийняти бій з Усиком

Легендарний Рой Джонс-молодший закликав непереможеного чемпіона у трьох дивізіонах Давіда Бенавідеса утриматися від бою з австралійцем Джеєм Опетаєю.

Його слова передає Boxing News.

На думку ексчемпіона, Бенавідесу краще зосередитися на проведенні мегафайту з Олександром Усиком.

"Зараз Девіду Бенавідесу нерозумно давати Джаю Опетаї шанс отримати гучне ім'я завдяки бою з ним. Йому варто битися з Усиком, поки цей поєдинок актуальний і має сенс. З Опетаєю завжди можна зустрітися пізніше. Якщо ти програєш Усику, бій з Опетаєю все одно залишиться доступним. Але якщо програєш Опетаї, поєдинок з Усиком зникне. Потрібно мислити стратегічно – виходити проти Усика, поки момент ще не втрачено", – сказав Джонс.

Нагадаємо, що Усик вже заявив, що зачистив надважкий дивізіон, тому планує повернутись у крузервейт. Олександр хоче побитися проти Девіда Бенавідеса.

Американець, який 5 грудня проведе поєдинок проти чемпіона WBC Міхала Чесляка, вже відреагував на таке бажання українського боксера. Очікується, що Олександр може побитись за вакантний пояс IBF. Після цього буде відкритий шлях для бою за звання абсолюта у 2027 році. Саме такий план озвучив напередодні менеджер українця Сергій Лапін.

Зазначимо, що непереможений український боксер залишив крузервейт у 2018 році у статусі абсолюта. Він виграв спочатку Кубок Мухаммеда Алі, здолавши Мурата Гассієва, а згодом захистив усі пояси у протистоянні з Тоні Белью.