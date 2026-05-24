Усик відреагував на критику фінального рішення судді у бою з Верховеном: Це не моя робота

Чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (25-0, 16 КО) висловився про критику у бік судді щодо його фінального рішення у поєдинку проти Ріко Верховена (1-1, 1 КО).

Його слова наводить Boxing King Media.

Рефері зупинив двобій після того, як українець спершу відправив суперника у нокдаун, а після кинувся добивати нідерландського кікбоксера. Суддя зупинив бій, сигналізувавши про перемогу Олександра технічним нокаутом.

"О, я про це не думаю. Багато хто каже: "Гей, це було рано". Або: "Це не так". Слухайте, це не моя робота. Моя робота – бокс", – відповів Усик.

Олександр зізнався, що не думав про суддівські записки, адже для нього головне було перемогти.

Наразі Усик не розмірковує над наступним суперником (Кабаєла, Вайлдера чи реванш із Верховеном). Українець розповів, що хоче відпочити, та запевнив, що буде готовим, якщо Туркі Аль-аш Шейх організує якийсь із поєдинків.

Відзначимо, що нідерландський кікбоксер вже подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою. Упродовж зустрічі нідерландський кікбоксер мав незначну перевагу над Усиком, про що свідчили суддівські картки.

Також із роботою рефері не погодилися Сергій Радченко та Андрій Котельник.

