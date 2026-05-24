Котельник оцінив тріумф Усика над Верховеном: Суддя зарано зупинив поєдинок

Срібний призер Олімпійських ігор-2000 з боксу Андрій Котельник у коментарі "Чемпіону" поділився своєю думкою щодо результату бою Олександра Усика (25-0, 15 КО) проти Ріко Верховена (1-1, 1 КО).

Усик у надскладному поєдинку переміг нідерландського кікбоксера технічним нокаутом в 11-му раунді.

Котельник пригадав свої слова перед зустріччю про те, що друга половина двобою буде за Олександра, де він переможе нокаутом або технічним нокаутом. Як і сталося.

"В принципі, Ріко нічого не показав. Він просто був незручним для Олександра. Видно, що він не боксер, і тому Олександр не міг до нього пристосуватися весь цей поєдинок. Намагався з різних дистанцій, але не вдавалося. У боксі так буває, якщо незручний суперник. Плюс за навичками він, звичайно, набагато поступається – і на ногах, і в координації, і в реакції. І коли такий шанс з'явився в Олександра, то і сталося. Ну, на мою суб'єктивну точку зору, суддя зарано зупинив поєдинок, але я думаю, в 12-му раунді Усик би його добив", – сказав ексчемпіон.

Котельник додав, що хоч Верховен вів за очками, але це професійний бій, у якому було встановлено 12 раундів. Колишній боксер пригадав зустріч Усика проти Тоні Белью (у листопаді 2018-го), де українець у першій частині протистояння поступався за записками, а у другій половині поєдинку нокаутував британця.

Також призер Олімпіади висловив свою думку щодо наступного суперника для Усика.

"Ви розумієте, що це все бізнес. Усик уже всім все довів. Дайте Усику заробити нормальних грошей. Усик вже давним-давно всім все довів, і я думаю, що він боксує тільки за те, щоб за тих пару боїв заробити нормальні кошти. Тому то вже як вирішить там цей... Туркі Аль аш-Шейх, чи як він там, який організовує ці всі поєдинки. Де більше заплатять, там він і візьме", – сказав Котельник.

Ексбоксер додав, що із Агітом Кабаєлом, який викликав Усика на бій, Олександру буде простіше, адже німець все ж таки боксер із відповідними навичками.

"Олександру стосовно боксу буде простіше з ним боксувати, але давайте дочекаємося, що вже там вирішать, з ким йому боксувати. Бачите, вони вже зразу кажуть за реванш. Ясно, що це не буде наступний бій, але я думаю, що це може бути через поєдинок", – зазначив Котельник.

Нагадаємо, що після поєдинку у Гізі в ринг підійнявся німецький боксер Агіт Кабаєл, який зазіхає на титул Усика. Водночас Олександр погодився на ідею побитися проти непереможеного представника з Німеччини, попросивши Туркі Аль-аш Шейха зайнятися організацією цієї битви.

Щоправда, голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг хоче побачити реванш українця проти Верховена.

Ще перед цією битвою Усик заявляв, що хоче побоксувати проти переможця пари Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, із якої тріумфатором вийшов "Динаміт".

Окремо титулований боєць прокоментував рішення судді щодо зупинки та закінчення двобою. Котельник вважає, що рефері зарано зупинив битву, адже там одразу мав пролунати гонг.

Водночас срібний призер Ігор-2000 вважає, що Ріко б не відновився після нокдауну навіть за хвилину відпочинку. На його думку, 12-й раунд, у якому Верховену було б дуже складно, визначив би переможця протистояння. Котельник вважає, що жодної сенсації у поєдинку не сталося.