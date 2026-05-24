Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Красюк пояснив відсутність тренера Ткаченка у куті Усика: Він пішов

Софія Кулай — 24 травня 2026, 20:18
Красюк пояснив відсутність тренера Ткаченка у куті Усика: Він пішов
Усик та Красюк
instagram.com/alex.krassyuk

Олександр Красюк відреагував на відсутність тренера Юрія Ткаченка у куті Олександра Усика (25-0, 16 КО) у бою проти Ріко Верховена (1-1, 1 КО).

У куті 39-річного українського чемпіона були присутні наставник Єгор Голуб, а також катмен Рас Анбер.

За словами колишнього промоутера Усика, Ткаченко пішов із команди. Красюк не став розкривати, чому так вчинив коуч, але додав, що з тієї ж причини пішли він та менеджер Егіс Клімас.

Функціонер відповів на запитання одного з користувачів інстаграму, чи оточив себе український боксер людьми, які з ним в усьому погоджуються.

"Людьми, які з ним у всьому погоджуються і кажуть, що він найкращий", – написав Олександр.

Нагадаємо, що Красюк та Усик припинили співпрацю менше ніж за місяць до реваншу українця проти Даніеля Дюбуа, у якому Олександр святкував перемогу.

Додамо, що Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді, але рішення судді про зупинку бою рознесли у боксерській спільноті.

Ріко вже подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою. Упродовж зустрічі нідерландський кікбоксер мав незначну перевагу над Усиком, про що свідчили суддівські картки.

Також із роботою рефері не погодилися Сергій Радченко та Андрій Котельник.

Читайте також :
Верховен зізнався, чи продовжить кар'єру боксера: Знайшов свою нову пристрасть у єдиноборствах
Олександр Красюк Олександр Усик Ріко Верховен Юрій Ткаченко

Олександр Усик

Верховен зізнався, чи продовжить кар'єру боксера: Знайшов свою нову пристрасть у єдиноборствах
Не хотів, щоб вам було нудно: Усик зухвало прокоментував важку перемогу над Верховеном
Радченко – про перемогу Усика над Верховеном: Такі зустрічі у таких випадках не зупиняють
Котельник оцінив тріумф Усика над Верховеном: Суддя зарано зупинив поєдинок
Британський супертяж закликав Усика завершити кар'єру після перемоги над Верховеном

Останні новини