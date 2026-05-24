Красюк пояснив відсутність тренера Ткаченка у куті Усика: Він пішов

Олександр Красюк відреагував на відсутність тренера Юрія Ткаченка у куті Олександра Усика (25-0, 16 КО) у бою проти Ріко Верховена (1-1, 1 КО).

У куті 39-річного українського чемпіона були присутні наставник Єгор Голуб, а також катмен Рас Анбер.

За словами колишнього промоутера Усика, Ткаченко пішов із команди. Красюк не став розкривати, чому так вчинив коуч, але додав, що з тієї ж причини пішли він та менеджер Егіс Клімас.

Функціонер відповів на запитання одного з користувачів інстаграму, чи оточив себе український боксер людьми, які з ним в усьому погоджуються.

"Людьми, які з ним у всьому погоджуються і кажуть, що він найкращий", – написав Олександр.

Нагадаємо, що Красюк та Усик припинили співпрацю менше ніж за місяць до реваншу українця проти Даніеля Дюбуа, у якому Олександр святкував перемогу.

Додамо, що Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді, але рішення судді про зупинку бою рознесли у боксерській спільноті.

Ріко вже подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою. Упродовж зустрічі нідерландський кікбоксер мав незначну перевагу над Усиком, про що свідчили суддівські картки.

Також із роботою рефері не погодилися Сергій Радченко та Андрій Котельник.