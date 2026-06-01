Триматися подалі від Ріко: тренер Дюбуа зробив пораду Усику

Дон Чарльз, наставник Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО), висловився про майбутнє Олександра Усика (25-0, 16 КО) після перемоги над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Його слова передає Boxing Now.

Тренер "Динаміта" порадив українському чемпіону ретельно обирати останніх суперників у професійній кар'єрі.

"Усик – дуже мудра людина, дуже розумна, з високим IQ. Якби я був на його місці і на місці його радників... Гадаю, він уже це казав – в нього залишилося близько двох боїв. Треба ретельно обирати суперника. Треба вчинити чесно. Кабаєл – наступний у черзі на титул WBC. Битися з Кабаєлом і ще з одним боксером. І триматися подалі від Ріко", – сказав Дон.

Чарльз не став робити гучних заяв щодо потенційної перемоги Кабаєла над Усиком. Натомість зробив ставку на непереможеного українця.

Коуч британського супертяжа розповів, чому Олександру було складно протистояти нідерландському кікбоксеру.

"Йому запропонували алгебру. Зазвичай Усик нав'язує суперникам алгебру. А тут хтось інший це зробив. Ця задача була для нього складною, і він щосили намагався її розв'язати", – відповів наставник Дюбуа.

Раніше Чарльз прокоментував перемогу Усика над Верховеном, яку українець оформив технічним нокаутом в 11-му раунді в Гізі.

Після цього двобою у боксерській спільноті почали обговорювати форму Олександра. Начебто він вже не той, який був ще торік. Однак Пітер Ф'юрі, тренер Ріко, став на сторону чемпіона з України.

Вже з'являється чимало розмов навколо можливого реваншу, якого так бажає сам Верховен.

Одразу після зустрічі голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх заговорив про бажання організувати реванш.

ФОТО: Denys Didkivskyi