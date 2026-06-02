Брат Ф'юрі зізнався, який прогноз на битву Усика з Верховеном робив "Циганський король"

Шейн Ф'юрі, брат ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО), висловився про перемогу Олександра Усика (25-0, 16 КО) над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Його слова передає Boxing King Media.

Серед іншого він розповів, що мав розмову з "Циганським королем" про це протистояння напередодні битви. Той, на відміну від більшості експертів, прогнозував, що може статись апсет.

"Я говорив із Тайсоном напередодні бою. Він сказав: "Не здивуюся, якщо сьогодні буде сенсація". Я відповів: "Та годі, Тайсоне". А він каже: "Ріко вміє битися. Він незручний суперник". Я подумав, що він просто дуже високо оцінює Ріко. Але Тайсон пояснив інакше. Він сказав: "Коли ти виходиш на арену та знаєш, що маєш легко перемогти такого суперника, всередині немає напруги. Ти розслаблений. Дивишся на трибуни, перевіряєш, чи всі місця продані, шукаєш знайомі обличчя. Голова не повністю зосереджена на роботі. А якщо твоя голова не в роботі, а інший хлопець тренувався так, ніби це його Еверест, тоді й народжуються сенсації". І це ледь не сталося. Усик справді не виглядав самим собою", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг технічним нокаутом за одну секунду до завершення 11 раунду. Він спочатку відправив нідерландця в нокдаун, а згодом почав його забивати в кутку рингу, через що рефері зупинив бій.

Без урахування тієї 3-хвилинки українець мінімально поступався на записках суддів – 94:96 і двічі по 95:95.