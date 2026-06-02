Колишній суперник Усика оцінив шанси українця на перемогу в реванші з Верховеном

Ексчемпіон світу Тоні Белью поділився думками про можливий реванш між Олександром Усиком (25-0, 16 КО) і Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Його слова передає Boxing News Online.

Британець похвалив нідерландського кікбоксера за бій проти чинного короля надважкого дивізіону, який відбувся напередодні. При цьому він переконаний, що у другому потенційному очному протистоянні українець переможе набагато впевненіше.

"Звісно, Усик виграє реванш, тому що тепер у нього є своєрідний рецепт перемоги. Моя думка не має особливого значення, тому що виступ Верховена показав, що я зовсім не розумів ситуації. Треба просто визнати: "Слухайте, я повністю помилявся". На відміну від усіх інших бовдурів, які, як і я, визнають свою помилку, але при цьому кажуть, що Олександр уже втомився, він уже не той. Ні. Ви всі помилилися. Просто визнайте свою помилку. Ріко був чудовим і зробив те, що багато хто намагався зробити до нього. Дехто навіть мав певний успіх, але його успіх був більшим, ніж у будь-кого іншого", – сказав Белью.

Нагадаємо, що 23 травня Олександр Усик переміг Ріко Верховена технічним нокаутом за одну секунду до завершення 11 раунду. Він спочатку відправив нідерландця в нокдаун, а згодом почав його забивати в кутку рингу, через що рефері зупинив бій.

Без урахування тієї 3-хвилинки українець мінімально поступався на картках суддів – 94:96 і двічі по 95:95.

Раніше Тоні Белью заявляв, що саме реванш із зірковим кікбоксером має стати наступним боєм Олександра Усика.