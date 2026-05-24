Не хотів, щоб вам було нудно: Усик зухвало прокоментував важку перемогу над Верховеном

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик висловився про непросту перемогу над Ріко Верховеном під час вечора боксу в Єгипті.

Український спортсмен опублікував доволі зухвалий пост у соцмережах, прикріпивши фото зі своїми поясами.

"Кажуть, дивитися мій бій із Ріко було дуже напружено. Хлопці, я просто не хотів, щоб вам було нудно, та й годі", – написав Усик.

Нагадаємо, бій з Верховеном видався для Усика далеко не найпростішим. Ріко чинив серйозний опір і змушував українця працювати на межі можливостей. Проте в 11-му раунді Олександр переламав перебіг поєдинку, відправив суперника в нокдаун, після чого рефері зупинив зустріч, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом.

Після поєдинку українець прийняв виклик від тимчасового чемпіона за версією WBC Агіта Кабаєла.

Також Олександр розповів світу, що в ніч бою Україна зазнала чергового масованого ракетного обстрілу з боку Росії.

