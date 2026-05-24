Радченко – про перемогу Усика над Верховеном: Такі зустрічі у таких випадках не зупиняють

Сергій Радченко, який закінчив кар'єру професійного боксера, в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" висловився про перемогу Олександра Усика (25-0, 16 КО) над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО) у Гізі (Єгипет)-.

Колишній боєць не приховав своїх емоцій, які переживав під час драматичного протистояння.

"Несподівано вийшов крутий бій, який змусив сильно хвилюватися та навіть сидячі на дивані відчувати підвищення пульсу. Ріко показав дуже незручний бокс, класну фізичну підготовку та неперевершений характер, налаштування саме на перемогу і ніяк інакше. І у нього майже це вийшло. Але і Сашко Усик є "козаком" з великим досвідом та незламним характером", – заявив Сергій.

Радченко додав, що у нього є питання щодо роботи рефері. Також до судді є питання в Андрія Котельника.

"По-перше, був гонг на секунду раніше, ніж він влетів зупиняти бій. По-друге, такі зустрічі у таких випадках не зупиняють. Хвилина відпочинку і 12-й чемпіонський раунд, в якому 100% були б розставлені всі крапки по місцях. І не було б зараз стільки питань у багатьох любителів та вболівальників боксу", – наголосив ексбоксер.

39-річний спортсмен вважає, що на усіх прихильників боксу чекатиме великий та цікавий реванш.

Про другий поєдинок одразу після двобою заговорив Туркі Аль-аш Шейх. У той момент на ринг також підійнявся німець Агіт Кабаєл, який претендує на бій проти Усика.

Цікаво, що Кабаєл викликав українця на двобій, а Олександр відповів, що готовий до даного протистояння. Усик попросив голову Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг організувати таку дуель.

Відзначимо, що Ріко вже подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою. Упродовж зустрічі нідерландський кікбоксер мав незначну перевагу над Усиком, про що свідчили суддівські картки.