Реванш був би грандіозним: Джошуа – про битву Усика з Верховеном

Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) висловився про перемогу Олександра Усика (25-0, 16 КО) над Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Його слова передає The Stomping Ground.

Британець заявив, що чинний король надважкого дивізіону виконав свою роботу, хоча чимало експертів описують його виступ негативно. Також Ей Джей окремо оцінив зупинку бою та заговорив про потенційний реванш.

"Бій з Ріко був хорошим. Усик зробив те, що зробив. Пам'ятайте: справа була не в Усику, а в рефері. Олександр опинився у такій ситуації, він би хотів продовжити. Немає сумнівів, що будь-який боєць у такій ситуації хотів би продовжити. Але, на жаль, від рефері залежать кар'єри бійців. Ми бачили це знову та знову у професійному боксі. Рефері ухвалив рішення. Він професіонал. І я думаю, що якби був реванш, то він був би грандіозним", – сказав Джошуа.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг технічним нокаутом за одну секунду до завершення 11 раунду. Він спочатку відправив нідерландця в нокдаун, а згодом почав його забивати в кутку рингу, через що рефері зупинив бій.

Без урахування тієї 3-хвилинки українець мінімально поступався на картках суддів – 94:96 і двічі по 95:95.