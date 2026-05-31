Ф'юрі відреагував на заяви експертів щодо бою: Якби Усик був вже не тим, то Ріко б його нокаутував

Пітер Ф'юрі, тренер нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-1, 1 КО), вчергове пригадав, що його підопічному ніхто не давав жодних шансів у протистоянні проти Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова наводить Boxing King Media.

Однак Верховен протиставив українському чемпіону надскладний двобій, у якому Усик переміг технічним нокаутом лише за секунду до кінця 11-го раунду.

Наставник Ріко відреагував на численні заяви експертів, які вважають, що українець був вже не таким у рингу, як раніше.

"Ніхто не знає наших бойців. Всі вважають себе експертами, у кожного є свій погляд на бій. І справа в тому, що ніхто не давав Ріко шансів, але оскільки він добре показав себе, всі кажуть: "О, Усик вже не той". Він показав свій найкращий бій у кар'єрі, нокаутувавши Дюбуа, а Даніель зараз знову завоював титул чемпіона світу. Проте раптом Усик вже не той. Багато експертів не можуть визнати своїх помилок і шукають виправдання. Це факти. Суть у тому, що Усик мав дуже важкий тренувальний табір. Послухайте, якби Усик був вже не тим, то Ріко його нокаутував би. Будь-якого менш сильного бійця, будь-якого іншого надважковаговика, він нокаутував би. Усик показав свій клас саме тоді, коли це було найбільш необхідно", – сказав Ф'юрі.

Коуч нідерландця додав, що Ріко припустився єдиної помилки, якою скористався Усик.

Нагадаємо, що момент із зупинкою бою не сподобався нідерландському кікбоксеру, який одразу після зустрічі подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою.

У боксерській спільноті вже з'являється чимало розмов навколо можливого реваншу, якого так бажає сам Верховен.

Одразу після зустрічі голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх заговорив про бажання організувати реванш.

