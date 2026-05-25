Усик зробив відверту заяву після перемоги над Верховеном: Не було жодної інформації, щоб розібрати

Чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (25-0, 16 КО) розповів, що готувався до бою проти Ріко Верховена (1-1, 1 КО) та не маюв на руках жодної інформації про боксерський стиль нідерландського кікбоксера.

Його слова передає Ютуб-канал ТСН.

Водночас український боксер відзначив підготовку Ріко, який вийшов на ринг дуже сконцентрованим та показав хороший бокс.

"Якщо розбирати цей поєдинок, то взагалі не було інформації про нього. Як він буде робити, що він буде робити. Тому що в кікбоксингу – це одне. Він там з руками, з ногами, а в боксі у нього там один поєдинок, пару раундів, і не було жодної інформації, щоб розібрати", – сказав Олександр.

Нагадаємо, що до цього двобою Верховен провів лише один поєдинок за правилами боксу. 26 квітня 2014 року Ріко переміг угорця Яноша Фінфера.

Без інформації Усику вдалося перемогти нідерландця технічним нокаутом в 11-му раунді у Гізі (Єгипет).

Раніше Олександр зухвало прокоментував важку перемогу над Ріко.

Відзначимо, що нідерландський кікбоксер вже подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою. Упродовж зустрічі нідерландський кікбоксер мав незначну перевагу над Усиком, про що свідчили суддівські картки.

Також із роботою рефері не погодилися Сергій Радченко та Андрій Котельник.

ФОТО: Denys Didkivskyi