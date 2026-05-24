Усик – про дебютну поразку Лапіна: Ми сильно зациклені на якомусь ідеалізмі, щоб от тільки отак

Чемпіон світу Олександр Усик (25-0, 16 КО) відреагував на поразку Даніеля Лапіна (13-1, 5 КО) від француза Бенджаміна Мендеса Тані (10-1, 3 КО) у Гізі.

Його слова передає Ютуб-канал ТСН.

Український боксер зізнався, що ще не дивився повний бій із командою. Усик запевнив, що після приїзду додому вони переглянуть протистояння Даніеля та винесуть із цієї поразки певні висновки.

"Узагалі мені подобається філософія англійців, як вони боксують у себе. Вони взагалі не звертають уваги на якісь речі, які про них говорять. Вони зовсім не звертають уваги, якщо в них не нуль у графі. Тобто він програв – окей. Домашню роботу якусь зробили і далі попер. Ми сильно зациклені на якомусь ідеалізмі, щоб от тільки отак. Ми всі живі люди. В нас є емоції. Ми можемо допустити якусь помилку. Може відбутися отак, чи отак, чи отак", – сказав Олександр.

На думку Усика, тут причина ховається у вазі Лапіна, але додав, що вони не будуть шукати якісь виправдання цій поразці.

"Це вже слабкості, які ми знаходимо в собі і починаємо на щось інше жалітись. "От якби у мене був професійний м'яч, я б по-любому забив. Подивимося, поспілкуємося з командою. Всі живі, на ногах, все нормально. Думаю, повернемося з новими силами", – наголосив український чемпіон у гевівейті.

Це фіаско стало дебютним у професійній кар'єрі 28-річного боксера з України.

Нагадаємо, що перед цим Даніель переміг представника Латвії Крістапса Бульмейстерса (14-5, 5 КО), захистивши титули IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі.

ФОТО: Denys Didkivskyi