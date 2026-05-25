Усик – про протест Верховена: Це просто розмови в нікуди

Чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (25-0, 16 КО) поділився думками щодо рішення кікбоксера Ріко Верховена (1-1, 1 КО) подати протест на результат їхнього поєдинку, зазначивши, що такі розмови не мають значення.

Його слова передає Ютуб-канал ТСН.

"Дивіться, це просто розмови в нікуди. Ще було б два-три удари, і ми не знаємо, що могло б відбутися з його головою. Рефері – це людина, яка поставлена в ринг для того, щоб людина якомога менше отримала урону. Тобто це людина, яка приймає рішення. Він бачить зі сторони: він не відповідає, він закрився в блок і чекає. Один, другий, третій удар. Є ситуації такі в ринзі, коли не зупиняли, не зупиняли, не зупиняли – хлопець виходить з рингу, запаморочення, впав, в лікарню привозять – помер через декілька годин".

Українець наголосив, що краще некрасиво перемогти, ніж красиво програти.

"Тут кількість нанесених ударів накопичується, накопичується, накопичується, і в якийсь момент це може відбутися і все. Так що поговорити про те, що там оскаржити... Що ви хочете оскаржити? А як ми повернемося? Ми не можемо повернутись ні туди, ні туди. Це два дні поговорити про це, який я був, типу, не такий, як завжди. Ми ж оцінюємо з того, що ми бачили до цього і зараз. В моєму психологічному портреті є такий момент: краще некрасиво перемогти, аніж красиво програти. Десь щось не виходило, десь якийсь момент. Я не плавав. У мене плавав – це коли прилітає і розфокус. Те, що є синці – це нормально, ми ж не в "цу-є-фа" грали, – сказав Усик".

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді.

Ріко вже подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою. Упродовж зустрічі нідерландський кікбоксер мав незначну перевагу над Усиком, про що свідчили суддівські картки.

Зазначимо, що рефері зупинив бій на останніх секундах 11-го раунду, коли українець засипав Ріко Верховена ударами в кутку. До того нідерландець також опинився в нокдауні.

Після десяти 3-хвилинок мінімальним лідером за записками суддів був саме зірковий кікбоксер. Він в одного рефері мав перевагу 96:94, а інші двоє фіксували нічию.

Фото: Denys Didkivskyi