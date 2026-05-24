Таємничі цифри на шортах Усика: що означає напис "41:10", з яким він переміг Верховена

Олександр Усик під час поєдинку проти Ріко Верховена вкотре залишив уболівальникам цікаву загадку. На шортах Усика, в яких він здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді, уважні глядачі помітили напис "41:10".

На перший погляд це можуть бути просто цифри, однак багато фанатів швидко звернули увагу на їхній можливий прихований зміст.

Ймовірно, напис є посиланням на один із найвідоміших уривків Біблії – Книгу пророка Ісаї, розділ 41, вірш 10.

У перекладі цей уривок звучить приблизно так:

"Не бійся, бо Я з тобою; не тривожся, бо Я Бог твій. Я зміцню тебе, і допоможу тобі, і підтримаю тебе правицею правди Моєї".

Денис Дідківський

Зважаючи на те, наскільки важливу роль віра відіграє в житті Усика, така відсилка виглядає цілком логічною. Український боксер неодноразово дякував Богові після своїх перемог, а також регулярно використовує релігійні символи та цитати у своїх виступах і дописах у соцмережах.

Сам бій із Верховеном вийшов непростим для українця. Нідерландець активно розпочав поєдинок і створив чемпіону чимало проблем. Однак у другій половині зустрічі Усик поступово перехопив ініціативу, а в 11-му раунді завершив справу достроково.

Після поєдинку українець прийняв виклик від тимчасового чемпіона за версією WBC Агіта Кабаєла.

Також Олександр розповів світу, що в ніч бою Україна зазнала чергового масованого ракетного обстрілу з боку Росії.

ФОТО: Denys Didkivskyi