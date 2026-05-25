Дивлюсь на це все як на клініку: Усик – про гонорар за бій із Верховеном

Олександр Усик (25-0, 16 КО) відреагував на чутки про шалений гонорар за бій з кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Його слова передає ТСН.

За повідомленням нідерландського видання De Volkskrant, українець мав отримати близько 100 мільйонів доларів. Він заявив, що ця сума не відповідає дійсності.

"Дивує, коли рахують мої гонорари. Я прям кайфую – там 100 млн. Я, як людина, яка трошки вивчає бізнес і все інше, не можу собі зрозуміти, звідки згенерувати 100 лямів? З чого? Думаю: "Блін, ну якщо 100 лямів буде – це буде добре". А коли ти кажеш: "Так іди до нас, в окоп чи в армєйку й теж стільки будеш заробляти". Мільйонери. А проходить два-три дні – приїхав. Ззаду коричневе, спереду жовте і такий: "Та я не хочу грошей". А все. Всі ми рахуємо чуже та дуже сильно ховаємо своє. І я дивлюсь на це все як на клініку", – сказав Усик.

Нагадаємо, що цей поєдинок українець виграв технічним нокаутом наприкінці 11 раунду. Після бою йому кинув виклик непереможений Агіт Кабаєл.

Українець заявив, що готовий провести очне протистояння. Вже з'являлась перша інформація, що вони можу розділити ринг восени 2026 року.