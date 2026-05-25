Думав, що він робить це навмисно: зірковий тренер – про бій Усика з Верховеном

Дон Чарльз поділився думками щодо важкої перемоги Олександра Усика (25-0, 16 КО) над Ріко Верховеном (1-1, 1 KO).

Його слова передає Seconds Out.

Тренер Даніеля Дюбуа заявив, що не очікував на такий розвиток подій. Він був шокований, що бій видався настільки рівним.

"Я був дуже здивований і шокований тим, що розгорталося переді мною раунд за раундом. Ти постійно думаєш, що Усик ось-ось почне тиснути. І це був один із тих кошмарів, які розгорталися перед нами та перед мільйонами глядачів у всьому світі. Я один із тих, хто постійно думав, що він робить це навмисно, він ось-ось включиться та покаже, чому він дворазовий абсолютний чемпіон. І, на жаль, це був один із тих кошмарів, який тривав і тривав. І, чесно кажучи, я був дуже здивований", – сказав Чарльз.

Також фахівець оцінив роботу судді, яку активно обговорюють після поєдинку. Він розповів, чи вважає зупинку бою наприкінці 11 раунду правильним рішенням.

"Я трохи спантеличений, бо гонг продзвенів ще до того, як рефері вирішив зупинити бій, що справді дивно. Я думав, що рефері запанікував чи щось ще. Я подумав, що там щось сталося, бо пролунав гонг. Хлопець усе ще стояв на ногах, він був у нормі. Потім продзвенів гонг. Давайте звернемося до правил. Гонг не може врятувати бійця. Звичайно, гонг продзвенів, і найприроднішим було дозволити бійцю повернутися у свій кут, щоб дати йому можливість відновитись упродовж хвилини. Я не кажу, що Усик не зміг би завершити бій у 12-му раунді. Я цього не говорю. Але справедливо те, що цей хлопець був в нормі. Він зміг би повернутись у свій кут і отримати подальші інструкції. Все, що йому потрібно було зробити, це пережити 12-й раунд і не впасти, і він би виграв бій за очками, але, на жаль, рефері йому цього не дозволив", – заявив тренер.

Зазначимо, що за записками суддів після десяти раунді мінімальним лідером був саме нідерландець. Він в одного рефері мав перевагу 96:94, а інші двоє фіксували нічию.

Проте в 11-й трихвилинці Верховен опинився також у нокдауні. Тому вже після цього раунду саме Усик мав би бути лідером у суддів.

