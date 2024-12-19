Батька Ф'юрі виключили з кута Тайсона на реванш з Усиком

Шугар-Гілл Стюард, тренер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі заявив, що у реванші проти Олександра Усика у куту боксера не буде його батька – Джона Ф’юрі.

Цитує тренера SportBible.

"Тайсон готовий до бою, як і я. Він досить часто поводився нерозумно і дуркував, але це інша його сторона. Зараз Ф'юрі готовий на 100 відсотків. Ми тренуємося як зазвичай, як мене навчив Еммануель Стюард. Це завжди про те, щоб завдати комусь болю, біль і нокаут. Це було написано на стінах залу Kronk. Тайсон налаштований показати справжній бокс. Хто буде в кутку під час бою? Тільки я, Енді Лі та Катмен. Ось і все", – розповів Стюард.

Нагадаємо, що після першого бою Джона Ф'юрі критикували за присутність у кута сина, адже під час поєдинку він заважав тренеру.

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Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Напередодні відбулася церемонія прибуття обох боксерів. Під час цього заходу Олександр Усик розповів, чим буде займатися напередодні поєдинку, а також заявив, що почне думати про британця лише в першому раунді.

Тайсон Ф'юрі своєю чергою впевнений у своїй достроковій перемозі. "Циганський король" заявив, що виконає обіцянку та нокаутує Усика.