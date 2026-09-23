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Батько Ф'юрі зізнався, як Джошуа та Тайсон насправді ставляться один до одного

Денис Іваненко — 23 вересня 2026, 13:08
Батько Ф'юрі зізнався, як Джошуа та Тайсон насправді ставляться один до одного
Ф'юрі та Джошуа
Getty Images

Джон Ф'юрі висловився про відносини свого сина Тайсона (36-2-1, 25 КО) з Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO), які незабаром мають провести очне протистояння.

Його слова передає The Stomping Ground.

Фахівець розповів, чи насправді боксери холодно ставляться один до одного, як це може здаватись через публічні заяви:

"Послухайте, це суперництво... Скажу вам так: Тайсон дуже поважає Ентоні Джошуа, а той дуже поважає Тайсона. Це бокс. Це бізнес. Чи вони ненавидять одне одного? Ні.

Жоден боксер не ненавидить іншого. І я впевнений, що коли вони поб'ються, то після бою обіймуться. І, найімовірніше, вони залишаться друзями назавжди. Мені подобається Ентоні Джошуа. Завжди подобався".

Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на поэдинок у четвертому кварталі 2026 року. За останньою інформацією, вони проведуть очне протистояння 11 грудня в Кардіффі.

Нагадаємо, що напередодні "Циганський король" звернувся до Ей Джея. Він у звичному для себе стилі пообіцяв швидко того нокаутувати.

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