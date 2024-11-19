Отримає понад 100 млн доларів: стали відомі гонорари бою Усик – Ф'юрі

Стали відомі гонорари на бій-реванш між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика з британським ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє TheSportster.

Загальний гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Це означає, що українець може розраховувати на 114 млн доларів, а британець на 76 млн доларів. Йдеться про гарантовані гонорари боксерів, які не залежать від результатів продажів платних трансляцій бою (PPV).

У першому поєдинку, який завершився перемогою Усика роздільним рішенням суддів, розподіл був на користь Тайсона 70% на 30% (105 і 45 мільйонів доларів відповідно).

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.