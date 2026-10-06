Неминуче: батько Ф'юрі пропустить бій з Джошуа через страх побачити фатальну травму Тайсона

Джон Ф'юрі, батько Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО), розповів, що не відвідає британську битву проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО), у якій його син вчергове ризикує отримати серйозні травми.

Його цитує Boxing Scene.

"Я більше нічого не можу зробити для Тайсона. Я дивлюся на нього як на батька, у нього є діти, і якщо він отримає ушкодження мозку... Я занепокоєний. Якщо з ним щось трапиться і він отримає непоправну травму, гроші нічого не означатимуть. Такі речі можуть траплятися на цьому етапі їхнього життя. Це стало небезпечним як для нього, так і для Джошуа. На мій погляд, це лише питання часу, коли трапиться нещасний випадок. Коли ти занадто довго займаєшся боксом, це неминуче може статися", – заявив Ф'юрі-старший.

Легендарний Леннокс Льюїс також розповідав, що обидва британці пішли на ризик, коли вирішили провести очну битву.

Двобій Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

До поєдинку Ентоні готуватимуть одразу декілька спеціалістів. Зокрема, Бен Девісон, до якого він повернувся, а також команда Олександра Усика, з якою британець вже двічі тріумфував на профі-рингу. Тайсон негативно відреагував на такий тренерський камбек Ей Джея.

Раніше Дерек Чісора зробив свій прогноз на британську дуель, а промоутер Едді Гірн висловився про те, чи реальний реванш у цьому протистоянні.