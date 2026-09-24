Усі навколо зникнуть: батько Ф'юрі назвав пораду, якої не дослухався Тайсон

Джон Ф'юрі розповів про свої стосунки з Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО), згадавши пораду, якої син так і не дослухався.

Про це повідомляє The Stomping Ground.

Батько "Циганського короля" заявив, що вони не говорять про бокс. Він зізнався, що ще у 2023 році порекомендував Тайсону завершити кар'єру після бою проти Френсіса Нганну та пояснив свою позицію:

"Розумієш, якщо трапиться якась халепа – вгадай, хто залишиться розгрібати проблеми? Його сім'я. Тренери підуть, фахівці з фізпідготовки підуть, промоутери підуть, усі навколо зникнуть, а ти залишаєшся розгрібати це лайно. Вони тебе не люблять. Вони люблять гроші. І коли долари закінчуються – вгадай, що тоді? Ти залишаєшся сам на сам із усім цим. І тоді починаєш шукати підтримки в сім'ї. А знаєш, що це означає? Що тобі доводиться втягувати сім'ю в ці проблеми. Я давно казав йому: забудь про цю роботу. Йди, поки ти на вершині".

Зазначимо, що Тайсон декілька разів оголошував про завершення кар'єри. Востаннє це сталось після поразки від Олександра Усика в реванші.

Британець після повернення у 2026 році здолав Арсланбека Махмудова та Маріуша Ваха. Очікується, що у грудні він проведе битву з Ентоні Джошуа.