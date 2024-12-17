Усик прибув до Ер-Ріяду на реванш проти Ф'юрі
Олександр Усик
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Сьогодні, 17 грудня, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик урочисто прибув до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду, де відбудеться реванш проти Тайсона Ф'юрі.
Відповідне відео оприлюднив стрімінговий сервіс DAZN.
Український боксер з'явився на публіці у стильному костюмі та у супроводі своєї команди.
Нагадаємо, реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться у суботу, 21 грудня. У першому поєдинку українець переміг свого візаві роздільним рішення суддів.
В андеркарді двобою свій поєдинок проведе чемпіон IBO Continental Даніель Лапін.
Українець вже дав свій коментар напередодні бою проти Ділана Коліна.
Раніше став відомий гонорар реваншу Усика та "Циганського короля".