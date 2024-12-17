Усик прибув до Ер-Ріяду на реванш проти Ф'юрі

Сьогодні, 17 грудня, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик урочисто прибув до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду, де відбудеться реванш проти Тайсона Ф'юрі.

Відповідне відео оприлюднив стрімінговий сервіс DAZN.

Український боксер з'явився на публіці у стильному костюмі та у супроводі своєї команди.

Нагадаємо, реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться у суботу, 21 грудня. У першому поєдинку українець переміг свого візаві роздільним рішення суддів.

В андеркарді двобою свій поєдинок проведе чемпіон IBO Continental Даніель Лапін.

Українець вже дав свій коментар напередодні бою проти Ділана Коліна.

Раніше став відомий гонорар реваншу Усика та "Циганського короля".