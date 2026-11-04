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Сподіваюся, що він ніколи не відбудеться: батько Ф'юрі – про бій Тайсона із Джошуа

Денис Іваненко — 4 листопада 2026, 11:06
Сподіваюся, що він ніколи не відбудеться: батько Ф'юрі – про бій Тайсона із Джошуа
Ф'юрі – Джошуа
Скриншот із відео

Джон Ф'юрі хоче, щоб поєдинок його сина Тайсона (36-2-1, 24 КО) проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) не відбувся.

Про це повідомляє talkSPORT.

"Я сподіваюся, що він ніколи не відбудеться. Той, хто програє, зазнає такого шквалу критики та глузування, що просто не зможе з цим впоратися.

Навіть, якщо обидва зараз перебувають не у своїй найкращій формі, вони все одно володіють величезною силою та все ще можуть завдати шкоди один одному. І справді не хочеться бачити, як будь-хто з них після того, як був великим чемпіоном, стане об'єктом для насмішок", – сказав Ф'юрі-старший.

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі й Ентоні Джошуа розділять ринг 11 грудня в Кардіффі. На кону стоятимуть спеціальний пояс "Битва за Британію" та титул WBA Super.

Раніше прогноз на бій зіркових надважковаговиків зробив Філіп Хргович. Чемпіон світу фаворитом вважає "Циганського короля".

Напередодні про це протистояння також висловився Деонтей Вайлдер. Він сумнівається, що поєдинок відбудеться, але перевагу в ньому віддає Ей Джею.

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