Сподіваюся, що він ніколи не відбудеться: батько Ф'юрі – про бій Тайсона із Джошуа

Джон Ф'юрі хоче, щоб поєдинок його сина Тайсона (36-2-1, 24 КО) проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) не відбувся.

Про це повідомляє talkSPORT.

"Я сподіваюся, що він ніколи не відбудеться. Той, хто програє, зазнає такого шквалу критики та глузування, що просто не зможе з цим впоратися.

Навіть, якщо обидва зараз перебувають не у своїй найкращій формі, вони все одно володіють величезною силою та все ще можуть завдати шкоди один одному. І справді не хочеться бачити, як будь-хто з них після того, як був великим чемпіоном, стане об'єктом для насмішок", – сказав Ф'юрі-старший.