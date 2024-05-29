Стала відома дата реваншу Усика та Ф'юрі

Реванш між абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) і Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) запланований на 21 грудня.

Про це повідомив міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

"Реванш між абсолютним чемпіоном Олександром Усиком і чемпіоном Тайсоном Ф’юрі тепер заплановано на 21 грудня 2024 року під час сезону в Ер-Ріяді. Світ знову спостерігатиме ще один історичний бій. Наша відданість фанатам боксу продовжується. Сподіваємося, вам сподобається", — написав Туркі.

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі у першому поєдинку та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Тайсон завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр.

Згодом промоутер Боб Арум підтвердив, що Фʼюрі скористався пунктом про реванш.

Єдине питання, яке досі не вирішене, чи будуть усі чотири пояси стояти на кону в другому поєдинку. Команда Усика вже звернулася до IBF з проханням зробити виняток.











