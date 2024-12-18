Колишній суперник Ф'юрі: Тайсон вміє пристосовуватися

Шведський боксер Отто Валлін (27-2, 15 КО) вважає, що британець Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) може адаптуватися до другого поєдинку з українським чемпіоном світу Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Про це Валлін розповів порталу BoxingScene.

"Як усі бачать, Ф'юрі незграбний хлопець. Він великий, але боксує дуже добре. Що я виніс з нашого бою, так це те, наскільки добре він вміє пристосовуватися. У першій половині бою у мене було багато успіху. Але в другій половині він мене розкусив і взяв ініціативу на себе.

Він чудово вміє вносити зміни посеред бою. Я не знаю. Він може вийти боксувати, а може спробувати бути агресивним. Чесно кажучи, я навіть не впевнений, що він знає", – сказав Валлін.

Нагадаємо, що Отто Валлін у 2019 році зустрічався з Тайсоном Ф'юрі, тоді британець здобув перемогу одностайним рішенням суддів.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Напередодні відбулася церемонія прибуття обох боксерів. Під час цього заходу Олександр Усик розповів, чим буде займатися напередодні поєдинку, а також заявив, що почне думати про британця лише в першому раунді.

Тайсон Ф'юрі своєю чергою впевнений у своїй достроковій перемозі. "Циганський король" заявив, що виконає обіцянку та нокаутує Усика.