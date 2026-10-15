Канело зізнався, як ставиться до Усика

Колишній абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) розповів про хороші стосунки з Олександром Усиком (25-0, 16 КО), у таборі якого готується до поєдинку проти володаря титулу WBC Крістіана Мбіллі (29-0-1, 24 KO).

Про це він висловився у коментарі журналісту The Ring Майку Коппінджеру.

"Ми завжди були дуже хорошими друзями й щоразу, коли зустрічаємося, спілкуємося. Ми добре ставимося одне до одного. Я побачив багато відео й запитав: "Гей, а можна я іноді приходитиму до залу?" І вони погодилися облаштувати для мене зал. Я дуже їм за це вдячний", – заявив Канело.

9 вересня мексиканець прибув до табору Усика у Гандії, де він тренуватиметься під керівництвом своєї команди. Однак спільне тренування із непереможеним українцем таки відбулося.

Бій Альварес – Мбіллі запланований на 31 жовтня 2026 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Напередодні 36-річний Сауль поділився думками щодо закінчення кар'єри. Мексиканець заявив, що остаточне рішення буде залежати від фізичного стану, але водночас він усвідомлює, що наближається момент, коли доведеться повісити рукавички на цвях.

Свій останній бій Канело провів у вересні 2025 року, коли одноголосним рішенням суддів поступився Теренсу Кроуфорду. В андеркарді цього ж мегафайту Мбіллі розписав нічию з Лестером Мартінесом.

Раніше повідомлялося, що голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх планує організувати реванш Канело – Кроуфорд.