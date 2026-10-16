Думаю, я міг його перемогти: Дюбуа пояснив, чому двічі програв Усику

Британський гевівейтер Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) розповів, що через допущені помилки не зміг здолати Олександра Усика (25-0, 16 КО) в очному протистоянні.

Про це він висловився у розмові з Пірсом Морганом.

"Думаю, я міг його перемогти. Просто були допущені певні помилки, щось пішло не так – якщо озирнутися назад, стає зрозуміло, де саме. Але я вдячний за уроки, які отримав у двох поєдинках із ним. З того часу я багато чого досяг. Тож, знаєте, це чудовий досвід. Розділити ринг із такою легендою – це велика честь", – заявив Дюбуа.

Нагадаємо, що боксери двічі виходили в один ринг. Вперше це було наприкінці серпня 2023-го, коли Усик переміг нокаутом у 9-му раунді.

Реванш же відбувся після двох переможних дуелей Олександра проти Тайсона Ф'юрі. 19 липня 2025 року українець вдруге здолав "Динаміта", але цього разу швидше – у 5-й трихвилинці.

Відзначимо, що наразі Усика все ще чекає на призначення свого наступного бою. Нещодавно авторитетний журналіст The Ring Майк Коппінджер заявив, що в Олександра заплановані два поєдинки у 2027 році.

Натомість Дюбуа вже 17 жовтня вийде на ринг у реванші проти Фабіо Вордлі. Перша зустріч закінчилася технічним нокаутом в 11-му раунді на користь "Динаміта", який відібрав у суперника титул WBO.