Усик зберіг лідерство в рейтингу надважковаговиків за версією ESPN

ESPN опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги.

Про це йдеться на сайті порталу.

Лідерську позицію утримує колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик. На другій сходинці розташувався британець Тайсон Ф'юрі, трійку найкращих замикає чемпіон світу за версією WBO Даніель Дюбуа.

Тим часом володар титулу IBF Філіп Хргович посідає п'яте місце, а чемпіон WBC Агіт Кабаєл розмістився на дев'ятій сходинці.

Рейтинг надважкої ваги за версією ESPN:

Олександр Усик (Україна) Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) Даніель Дюбуа (Велика Британія) Фабіо Вордлі (Велика Британія) Філіп Хргович (Хорватія) Ентоні Джошуа (Велика Британія) Мозес Ітаума (Велика Британія) Джозеф Паркер (Нова Зеландія) Агіт Кабаєл (Німеччина) Френк Санчес (Куба)

Зазначимо, що Усик востаннє виходив у ринг у травні. Тоді він у битві за титул WBC технічним нокаутом здолав Ріко Верховена.

Раніше представник Queensberry Promotions Дев Сахні назвав наступного суперника непереможеного українського боксера, а також зізнався, чому не вірить у третій двобій між Усиком та Ф'юрі.