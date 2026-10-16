Вписати своє ім'я в історію боксу: Воррен закликав Усика приєднатися до Queensberry

Промоутер Френк Воррен запропонував колишньому абсолютному чемпіону світу в надважкій вазі Олександру Усику (25-0, 16 КО) приєднатися до його компанії Queensberry Promotions.

Його слова передає Daily Mail.

Воррен переконаний, що співпраця з його промоутерською компанією допоможе 39-річному українцю ще більше закріпити своє місце в історії боксу.

"Якщо Олександр хоче ще більше вписати своє ім'я в історію боксу, то Queensberry – єдине місце, куди йому варто звернутися. Двері до всіх наших суперважковаговиків не просто відчинені. Вони зірвані з петель", – заявив Воррен.

Раніше повідомлялося, що Усик запланував два гучні поєдинки на 2027 рік. Українець зацікавлений у проведенні третього бою з Тайсоном Ф'юрі, а також у протистоянні з чемпіоном WBA та WBO у важкій вазі Давідом Бенавідесом.

Олександр востаннє виходив у ринг у травні. Тоді він у битві за титул WBC технічним нокаутом здолав Ріко Верховена.