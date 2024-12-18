Колишній суперник Усика дав пораду Ф'юрі напередодні бою-реваншу

Колишній чемпіон світу за версією WBC у крузервейті Тоні Белью вважає, що Тайсону Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) не варто створювати тиск на українського чемпіона світу Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це Белью розповів порталу BoxingScene.

"Я вірю, що якщо дозволити Усику відійти, він виграє кожен раунд. У світі немає людини, в яку складніше влучити. Якщо ви дозволите Олександру Усику відійти і будете тиснути на нього весь вечір, у вас будуть проблеми, ви його не зловите.

Просто подивіться бій Мурата Гассієва, і ви зрозумієте, чому я вирішив просто боксувати з ним. Переслідувати його – це найгірша річ у світі, яку ви могли б зробити", – сказав Белью.

Нагадаємо, у листопаді 2018 Тоні Белью бився проти Усика – українець нокаутував опонента у восьмому раунді.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Напередодні відбулася церемонія прибуття обох боксерів. Під час цього заходу Олександр Усик розповів, чим буде займатися напередодні поєдинку, а також заявив, що почне думати про британця лише в першому раунді.

Тайсон Ф'юрі своєю чергою впевнений у своїй достроковій перемозі. "Циганський король" заявив, що виконає обіцянку та нокаутує Усика.