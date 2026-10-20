Колишній менеджер Дюбуа оцінив, чи випереджає Даніель за рівнем Усика

Сем Джонс, колишній менеджер чемпіона WBO у гевівейті Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО), переконаний, що "Динаміт" навіть після перемоги над Фабіо Вордлі (20-2-1, 19 КО) поступається за рівнем Олександру Усику (25-0, 16 КО).

Про це він розповів у коментарі iFL TV.

"Подивіться, кому Даніель програвав за свою кар'єру – Усику та Джойсу. Джойсу він поступився, ще коли був зовсім молодим, а найкращому надважковаговику цього покоління Усику програв двічі. Як на мене, Даніель зараз є найкращим надважковаговиком у світі, якщо не брати до уваги Усика. Усик, здається, вже на фінішній прямій. У нього, мабуть, залишився лише один бій. Тож після Усика, на мою думку, Даніель – номер два", – заявив Джонс.

Нагадаємо, що боксери двічі виходили в один ринг. Вперше це було наприкінці серпня 2023-го, коли Усик переміг нокаутом у 9-му раунді.

Реванш же відбувся після двох переможних дуелей Олександра проти Тайсона Ф'юрі. 19 липня 2025 року українець вдруге здолав "Динаміта", але цього разу швидше – у 5-й трихвилинці.

Раніше промоутер Френк Воррен розповів, що готовий організувати трилогію Усик – Дюбуа. Хоча Даніелю вже кинув виклик Філіп Хргович, тоді як в Олександра начебто заплановані два поєдинки на 2027 рік.