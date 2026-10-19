Вони вкладають у мене всі сили: Канело оцінив підготовку до бою у таборі Усика

Колишній абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) розповів, що під час тренувань у таборі Олександра Усика (25-0, 16 КО) дізнався багато чого нового.

Про це він висловився в інтерв'ю The Ring.

"У силовій та фізичній підготовці я дізнаюся багато нового. Я ціную це, адже вони вкладають у мене всі сили й роблять усе відповідно до вимог мого головного тренера Едді Рейносо щодо боксу. Це дуже добре", – заявив Канело.

Мексиканський боксер пояснив, що обрав тренувальний табір непереможеного українця в іспанській Гандії для того, щоб краще адаптуватися до поєдинків в іншому часовому поясі.

"Я дізнався багато про нервову систему. Для адаптації потрібно приблизно 21 день. Саме тому ми приїхали сюди. Крім того, ми багато чого переймаємо в команди Усика щодо силової та фізичної підготовки", – додав Альварес.

9 вересня мексиканець прибув до табору Усика у Гандії, де він тренуватиметься під керівництвом своєї команди. Однак спільне тренування із непереможеним українцем таки відбулося.

Бій Альварес – Мбіллі запланований на 31 жовтня 2026 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Напередодні 36-річний Сауль поділився думками щодо закінчення кар'єри.

Свій останній бій Канело провів у вересні 2025 року, коли одноголосним рішенням суддів поступився Теренсу Кроуфорду. В андеркарді цього ж мегафайту Мбіллі розписав нічию з Лестером Мартінесом.