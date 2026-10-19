Воррен готовий організувати реванш Усика з Дюбуа
Голова промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен хотів би побачити ще один поєдинок між колишнім абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та володар поясу WBO Даніелем Дюбуа (24-3, 23 КО).
Про це промоутер сказав в інтервʼю Playbook Boxing.
Воррен відзначив прогрес 29-річного британця, назвавши його серйозним випробуванням для будь-якого боксера.
"Дюбуа – серйозний виклик для будь-кого. Щодо Усика, особливо враховуючи його вік, було б цікаво подивитися на їхній реванш, якби він колись відбувся. Але Даніель – це щось особливе. Він вийшов на чудовий рівень.
Якщо оцінити все, чого він досяг і де він зараз, – він впорався блискуче. Звісно, Усик був і залишається топ-рівнем. Але, з усією повагою до нього…" – сказав Воррен.
Промоутер також припустив, що після останнього поєдинку Усик може розглянути варіант завершення професійної кар'єри.
"Усик – справді видатний боєць. Можливо, він ще захоче продовжувати. Не знаю, чи так це, але якщо він вирішить залишитися – нехай приїжджає і б'ється з кимось із наших хлопців", – заявив Воррен.
Зазначимо, що напередодні "Динаміт" провів поєдинок із Фабіо Вордлі. Британець здолав свого земляка у другому раунді.
Він зі старту почав розбивати суперника й після чергової серії ударів команда Фабіо не витримала та викинула на ринг білий рушник. За весь бій Дюбуа пропустив лише чотири удари.
Нагадаємо, що Даніель бився з Усиком двічі. Він програв йому обидва рази достроково, зокрема, у 2025 році в поєдинку за звання абсолюта.