Воррен готовий організувати реванш Усика з Дюбуа

Голова промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен хотів би побачити ще один поєдинок між колишнім абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та володар поясу WBO Даніелем Дюбуа (24-3, 23 КО).

Про це промоутер сказав в інтервʼю Playbook Boxing.

Воррен відзначив прогрес 29-річного британця, назвавши його серйозним випробуванням для будь-якого боксера.

"Дюбуа – серйозний виклик для будь-кого. Щодо Усика, особливо враховуючи його вік, було б цікаво подивитися на їхній реванш, якби він колись відбувся. Але Даніель – це щось особливе. Він вийшов на чудовий рівень. Якщо оцінити все, чого він досяг і де він зараз, – він впорався блискуче. Звісно, ​​Усик був і залишається топ-рівнем. Але, з усією повагою до нього…" – сказав Воррен.

Промоутер також припустив, що після останнього поєдинку Усик може розглянути варіант завершення професійної кар'єри.

"Усик – справді видатний боєць. Можливо, він ще захоче продовжувати. Не знаю, чи так це, але якщо він вирішить залишитися – нехай приїжджає і б'ється з кимось із наших хлопців", – заявив Воррен.

Зазначимо, що напередодні "Динаміт" провів поєдинок із Фабіо Вордлі. Британець здолав свого земляка у другому раунді.

Він зі старту почав розбивати суперника й після чергової серії ударів команда Фабіо не витримала та викинула на ринг білий рушник. За весь бій Дюбуа пропустив лише чотири удари.

Нагадаємо, що Даніель бився з Усиком двічі. Він програв йому обидва рази достроково, зокрема, у 2025 році в поєдинку за звання абсолюта.