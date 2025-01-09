Усик, Берінчик, Ломаченко, Богачук: що чекає на українських зірок у 2025 році

2024 рік для українських шанувальників професійного боксу видався надзвичайно захопливим. Головною постаттю безумовно став Олександр Усик, який став абсолютним чемпіоном у хевівейті, а наприкінці року впевнено провів захист і не дав реваншуватися Тайсону Ф'юрі.

Але не Усиком єдиним. 2024 подарував нам декілька чемпіонських боїв за участю українців, а також цікаві поєдинки, що не мали такого високого статусу, але викликали не менше вболівальницьких емоцій. Підіб'ємо підсумки минулого року, а також поглянемо в найближчу перспективу. Вже скоро нас очікують нові чемпіонські звитяги вітчизняних спортсменів.

Усик: які вершини підкорювати після двох абсолютів?

Найяскравішими подіями 2024 для українських вболівальників стали бої в хевівейті Усика та Ф'юрі. 18 травня Олександр став абсолютним чемпіоном, перемігши роздільним рішенням. 21 грудня українець виграв впевненіше і судді були одностайними. Без поясу IBF, але розставивши всі крапки над "і".

Питань не залишилося. Усик пройшов найсильніших – Чисора, Джошуа, Дюбуа, Ф'юрі. Будучи легшим за своїх опонентів, Олександр не відмовлявся від найнебезпечніших викликів. За необхідності давав опонентам шанси на реванш. На початок 2025 на ресурсі BoxRec українець заслужено очолює рейтинг The Peoples P4P.

Коли підкорюєш вершину, закономірно постає питання: Що далі? Який би бій не чекав Олександра, для нього це не буде кроком уперед. Тепер він – найвища мета для інших. Знову битися за титул IBF з Дюбуа? Давати шанси Паркеру, Баколе, Кабаєлу? А може здійснити "хід конем" та стати абсолютом ще в одній категорії? Так, друга тяжка вага поки існує в експериментальному режимі. Але чому б не надати потужного поштовху її розвитку? Стати абсолютом в трьох найважчих категоріях – це буде досягнення дійсно історичної ваги.

Олександр Усик Getty Images

Ломаченко: чи знайдеться мотивація для повернення в ринг?

12 травня в австралійському Перті дворазовий олімпійський чемпіон з України впевнено декласував місцевого бійця Джорджа Камбососа. Супротивник здався наприкінці одинадцятого раунду, але двобій був настільки однобічним, що статистику ударів навіть соромно читати.

Ломаченко став чемпіоном IBF та IBO в легкій вазі. Але навряд чи це втішило боксера після програшу в епічному протистоянні з Девіном Хейні в травні 2023-го. Саме та сутичка мала стати зірковим піком Василя, принести йому абсолютне чемпіонство. На що ж тепер може розраховувати боксер, якому скоро виповниться 37?

Цікаво, що боксерській паблік Uncrowned в переліку найочікуваніших поєдинків 2025 року виставив пару Джервонта Девіс – Василь Ломаченко. Це було б дійсно епічне видовище. Непереможний американець, що підкорює чергову вагову категорію, та унікальний за технічними властивостями український боєць. Однак у Девіса вже є призначений на березень бій, а щодо Ломаченка курсує все більше чуток про завершення кар'єри.

У Василя є проблеми зі спиною. Шанс стати абсолютним чемпіоном втрачено. Заради чого повертатися до виснажливих тренувань? Відповідь проста – заробіток. І немаленький! Сподіватимемося, що все буде гаразд зі здоров'ям і ми ще побачимо "Матрицю" у ринзі.

Василь Ломаченко Getty Images

Богачук: чи отримає чемпіонський шанс у 2025-му?

Одного з найяскравіших українських боксерів-професіоналів можна назвати невдахою 2024 року, хоча Сергій і провів три потужні поєдинки. Річ у тому, що 30 березня він мав битися не з Браяном Мендосою і вигравати не втішний тимчасовий титул WBC. Поєдинок з Себастьяном Фундорою був чи не найочікуванішою сутичкою березня, а українець міг стати повноцінним чемпіоном WBC.

Після отримання тимчасового поясу Сергій не зміг захистити його 10 серпня в бою з американцем Вірджилом Ортісом. Останній двічі побував в нокдаунах, але протягом бою був точнішим, за що й отримав перемогу більшістю суддівських голосів. Богачуку ж приходиться знову розпочинати чемпіонське сходження. 21 грудня він впевнено перемагає непростого британця Ішмаеля Девіса в андеркарді Усик – Ф'юрі.

Після цієї перемоги Сергія оголошено обов'язковим претендентом на пояс WBC в середній вазі. Але володар цього титулу Себастьян Фундора має інші плани на 2025 рік, ніж битися з українцем. Знову все будуть вирішувати боксерські боси. Богачук заявив, що готовий діяти за будь-яким сценарієм: битися з Фундорою чи зустрітися з ким завгодно, якщо останній залишить пояс вакантним.

Сергій Богачук Getty Images

Берінчик: чи захистить пояс WBO у 2025?

Достатньо несподіваною стала перемога Дениса Берінчика 18 травня в бою за вакантний титул WBO в легкій вазі проти мексиканця Емануеля Наваррете. Поєдинок був максимально близьким і українець отримав пояс роздільним рішенням суддів. Однак вболівальницькі емоції та радість від цього меншими не стали. Багатьом запам'ятається та ніч, коли Україна отримала одразу дві перемоги в чемпіонських двобоях.

На відміну від інших наших чемпіонів, у Дениса перспектива достатньо прозора. 14 лютого він має захистити титул у поєдинку проти непереможного американця Кішона Девіса. Останньому 25 років і він іде фаворитом у протистоянні з 36-річним українцем. Берінчику дійсно буде важко, але Денису не вперше вирішувати складні завдання.

Денис Берінчик Getty Images

Чухаджян: які перспективи після другої поразки в чемпіонському двобої?

В напівсередній вазі у 2024-му неабиякі сподівання ми покладали на Карена Чухаджяна. В травні він їх виправдав, впевнено перемігши в поєдинку за обов'язкове претидентство IBF британця Гаррі Скарфа. А от в чемпіонському реванші проти Джарона Енніса знову поступився – однозначно за суддівськими оцінками.

Важко сказати, які шанси випадуть Карену у 2025 році. Поки що українець залишається на 11-й сходинці в рейтингу WBC. Чухаджяну 28 років, він готовий до великих викликів. Але після поразок треба докласти чимало зусиль, щоб знову отримати чемпіонську перспективу.

Карен Чухаджян Instagram

Гвоздик: чи знайде мотивацію для продовження кар'єри колишній чемпіон?

Ще один зі знаменитих "Українських Отаманів" та колишній чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик 2024 рік в переможний актив записати не зміг. 16 червня українець за одностайним рішенням поступився американцеві Давиду Бенавідесу в сутичці за титул тимчасового чемпіона WBC.

У квітні Олександру виповниться 38 років. Поки що від нього ми не чули планів щодо завершення кар'єри. Зрозуміло, що чемпіонська перспектива для Гвоздика примарна, але побачити ще кілька потужних боїв від титулованого напівважковика хотілося б.

Олександр Гвоздик Getty Images

Далакян: що робити після втрати поясу?

Для українського представника найлегшої вагової категорії 2024-й, на жаль, став роком програшу. 23 січня в Токіо Артем не зміг всьоме захистити пояс WBA в поєдинку проти місцевого бійця Сейго Акуі. Японець банально виявився молодшим, активнішим, вмотивованішим. Результат – одностайне рішення суддів.

Далакяна ми більше не побачили в ринзі протягом минулого року. Немає поки новин про заплановані бої на 2025-й. Ходять чутки, що 37-річний атлет після втрати поясу замислюється про завершення кар'єри. Сподіваємося, він їх спростує.

Артем Далакян facebook

Дерев'янченко: 40-річний гладіатор продовжуватиме битися?

В жовтні 2025-го Сергію виповниться 40 років. Попри поважний вік наш боєць двічі вийшов в ринг у 2024-му. Американського однолітка Вона Александера українець впевнено переміг, забравши всі трихвилинки у десятираундовому поєдинку, а також відправивши супротивника в нокдаун.

17 серпня Дерев'янченко отримав шанс поборотися за другорядний титул WBC Continental Americas. Останній всьоме захищався 29-річним французом Кристіаном М’Біллі. З третього раунду Сергій боксував з травмованою лівою рукою, але навіть за таких умов спромігся взяти пару трихвилинок, що зафіксували суддівські записки. Поразка і травма, але українець вчергове підтвердив реноме бійця з незламним духом. Після операції він заявив, що збирається повернутися в ринг за умови повноцінної та успішної реабілітації.

Сергій Дерев'янченко Getty Images

Хегай: чи справдяться обіцянки Арума про чемпіонський бій?

У 2024 році наш титулований тайський боксер провів на професійному боксерському ринзі два поєдинки, довівши свій запис до 22-1-1. Вони не були титульними, але у квітні Хегай підписав контракт з Top Rank. Боб Арум пообіцяв вивести Арнольда на чемпіонський поєдинок у 2025-му. Чи вдасться це? Поки що Арум відмітився лише тим, що не спромігся організувати українцеві претендентську сутичку з Лерато Дламіні.

Фаніян: продовжить битися в Києві чи здійснить якісний прорив?

Український боксер армянського походження може записати 2024 рік собі в актив. На сьогодні Арам займає шосту позицію в рейтингу WBO в першій напівсередній вазі. В році, що завершився, провів два поєдинки, забравши титули WBF та WBO Global. Обидва бої провів у Києві у Палаці спорту проти маловідомих мексиканців.

На 25 січня призначено чергову подію в столиці України під егідою компанії Spartabox Faniian Promotions. Останню очолює брат боксера, який заявляв про те, що працює над організацією двобою за титул для Арама. Поки що ж залишається тільки чекати оголошення чемпіонських планів на 2025-й після 25 січня.

Арам Фаніян facebook

Підсумки

Так виглядає ТОП-10 українських боксерів на межі 2024-2025 років за версією BoxRec. Зрозуміло, що існують й інші талановиті бійці. Так, 21 грудня ми бачили бої Новицького і Лапіна. 29-річний Сіренко повернувся в ринг і підписав контракт з самим Френком Ворреном. Стрічка новин, зрозуміло, була переповнена Усиком, але приємно вже те, що ми маємо з два десятки професійних боксерів, за кар'єрним шляхом яких варто спостерігати.

Відмітимо ключову тенденцію – вік наших основних зірок неухильно наближається до кінця четвертого десятка. Особисто в мене існують великі сумніви, що ми можемо сподіватися на повноцінну заміну Ломаченку, Усику, Богачуку, Дерев'янченку, Далакяну тощо. Тож очікуємо у 2025-му яскраві поєдинки справді зіркових українських боксерів. І раз вже протягом всієї статті задавалися питанням щодо перспектив кожного бійця, спитаємо, навіщо Олександру Хижняку та Олімпіада 2028?

Андрій Зуєв, Чемпіон

Відповідальний редактор – Микола Дендак