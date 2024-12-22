Богачук достроково переміг Девіса в андеркарті реваншу Усик – Ф'юрі: відео бою

Колишній чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі Сергій Богачук технічним нокаутом переміг британського боксера Ішмаеля Девіса.

Поєдинок тривав 6 раундів та завершився відмовою Девіса продовжувати бій. Також у другому раунді Богачук потужно влучив лівим боковим ударом у ніс суперника, відправивши його в нокдаун.

Відео бою

Бій відбувався на стадіоні Kingdom Arena у саудівському Ер-Ріяді в андеркарді реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC, IBO Олександром Усиком з британцем Тайсоном Ф'юрі.

29-річний українець став обов'язковим претендентом на титул WBC, яким наразі володіє американець Себастьян Фундора.

Нагадаємо, в серпні Богачук зазнав другої в кар'єрі поразки й втратив титул "тимчасового" чемпіона за версією WBC в 1-й середній вазі, поступившись американцеві Верджилу Ортісу.

Олександр Усик розпочне бій проти Тайсона Ф'юрі орієнтовно о 01:10 за київським часом. Слідкуйте за основними подіями реваншу Усик – Ф'юрі в онлайн-марафоні Чемпіона.