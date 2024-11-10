Проявив характер і змусив чемпіона нервувати: Чухаджян рішенням суддів програв Еннісу

Український боксер Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) провів бій з американцем Джароном Еннісом (33-0, 29 КО) у бою за титул чемпіона IBF у напівсередній вазі (до 66,7 кг).

Поєдинок завершився перемогою Джарона Енніса з рахунком 119:107, 117:109 та 116:10.

Бій проходив у місті Філадельфія, штат Пенсильванія, США. Оскільки Джарон родом саме звідси, то публіка була на його стороні. Глядачі освистали вихід та оголошення показників Карена. Проявили повагу лише під час виконання національного гімну України.

З першого раунду 27-річний американець забрав під контроль центр рингу і постійно викидав джеб. Карен намагався відповідати серіями, але не вистачало швидкості. У другому раунді боксери продовжували тримати швидкий темп, обмінявшись небезпечними влучаннями.

У третьому раунді Чухаджян чудово себе проявив – чемпіона світу рятували рефлекси та "нескінченний" джеб. На зустрічних курсах пройшов і раунд №4. В останні 10 секунд українець зумів тричі влучити по голові опонента, але, на жаль, удари були не досить сильними.

У п'ятому раунді Енніс частіше почав використовувати крос та хук з лівої – декілька ударів дійшли до цілі. Під тиском Джарона українець опустився на коліно.

Незважаючи на нокдаун, наступні три хвилини були схожими на раунди 3 та 4, коли бійці активно обмінювалися ударами. Для Карена не досить вдалою вийшла кінцівка сьомого раунду, він пропустив кілька не досить приємних ударів, хоча до цього контролював суперника перші дві хвилини.

У восьмому раунді було безліч клінчів, а в інші моменти суперники викидали силові удари. Більш точним був Карен, що викликало нерви в американця. Дев'ятий також був не досить активним, певно, з мінімальною перевагою його забрав чинний чемпіон.

В середині десятого раунду Карен знову упав на настіл рингу, але не через удари, а просто послизнувся, проте Енніс на солідному рівні проявив себе, постійно атакуючи серіями ударів. "Маятник" не завжди рятував представника України.

В останніх двох "трьохвилинках" Карен кілька разів дістав голову Енніса, та "стаміна" чемпіона виявилася кращою, що дозволило йому вистояти і небезпечно атакувати.

Бокс – бій за титул чемпіона IBF у напівсередній вазі (до 66,7 кг)

Джарон Енніс (США) – Карен Чухаджян (Україна) UD12 (118:108, 117:109, 116:110)

Відео нокдауну:

Boots drops Chukhadzhian in the 5th round 👊 #EnnisChukhadzhian



(via @MatchroomBoxing)

pic.twitter.com/rnDHywUyTe — All the Smoke Boxing (@atsboxing) November 10, 2024

Нагадаємо, для боксерів це був другий поєдинок між собою. Вони провели бій на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.

Зазначимо, що експерти вважали американця однозначним фаворитом поєдинку. Коефіцієнт на його перемогу складав 1,05. На можливий апсет від Чухаджяна давали коефіцієнт 14.