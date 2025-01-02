Мільярди гривень: стало відомо, скільки Усик заробив за 2024 рік

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) у 2024 році провів два мегафайти проти колишнього чемпіона Тайсона Ф'юрі.

За кожен з цих поєдинків український боксер отримав величезний гонорар. Чемпіон вирішив порахувати, скільки ж Усик заробив у 2024 році.

За перший бій українець отримав 45 млн доларів, що значно менше за гонорар Тайсона, якому заплатили 105 млн. У матчі-реванші все було вже навпаки, більше грошей заплатили саме українському чемпіону. Його бюджет поповнився на 104,5 млн доларів проти 84,5 млн у Ф'юрі.

Тобто за два поєдинки у 2024 році Олександр Усик отримав шалені 149,5 мільйонів доларів (майже 6,3 мільярда гривень).

Нагадаємо, у реванші українець здобув перемогу над Ф'юрі одностайним рішенням суддів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа переможе Паркера.