Денис Берінчик — Емануель Наваррете: огляд бою за титул WBO

Українець Денис Берінчик (19-0-0, 9 КО) переміг у 12-раундовому поєдинку за звання чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі мексиканця Емануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Бій завершився роздільним рішенням суддів — 115:113, 116:112, 112:116.

Завдяки цій перемозі Берінчик став 14-м українським чемпіоном світу з професійного боксу.

Напередодні володар поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик (22-0-0, 14 KO) переміг чемпіона WBC, британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) в об'єднавчому поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.