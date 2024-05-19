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Денис Берінчик — Емануель Наваррете: огляд бою за титул WBO

— 19 травня, 17:21
Денис Берінчик — Емануель Наваррете: огляд бою за титул WBO

Українець Денис Берінчик (19-0-0, 9 КО) переміг у 12-раундовому поєдинку за звання чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі мексиканця Емануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Бій завершився роздільним рішенням суддів — 115:113, 116:112, 112:116.

Завдяки цій перемозі Берінчик став 14-м українським чемпіоном світу з професійного боксу.

Напередодні володар поясів WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик (22-0-0, 14 KO) переміг чемпіона WBC, британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 14 KO) в об'єднавчому поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

Денис Берінчик Еммануель Наваррете

Денис Берінчик

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