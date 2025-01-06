Менше, ніж Усик, але більше за Ломаченка: відомо, скільки Богачук заробив у 2024 році

Минулого року Сергій Богачук провів три бої, за які отримав рекордні для себе гонорари.

29-річний боксер-професіонал Сергій Богачук, який виступає в супервелтервейті (до 69,9 кг) у 2024 році зробив якісний ривок у своїй кар’єрі. В березні в Лас-Вегасі Богачук переміг американця Браяна Мендозу й здобув титул тимчасового чемпіона світу WBC. За цей бій українець отримав гонорар близько 70 тисяч доларів.

У серпні Сергій в Лас-Вегасі, в головному бою боксерського вечора, за дуже сумнівного суддівства поступився Вірджілу Ортізу-молодшому, хоча виглядав у ринзі цілком гідно. Але виграв у гонорарі, який на цей раз, за інформацією "Чемпіона", склав понад 500 тисяч доларів. Тобто, гонорар був у понад 7 разів більшим, якщо порівнювати з березневим поєдинком.

Сергій Богачук Пресслужба Riyadh Season

Нарешті, в грудні в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, в андеркарді бою Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі, Сергій переконливо переміг британця Ісмаеля Девіса. І отримав цілком гідний гонорар. Цікаво, що в кожному наступному бої гонорар Богачука збільшувався. Всього ж за три поєдинки Сергій, за оцінкою "Чемпіона", заробив близько 1,5 мільйона доларів і став другим серед українських боксерів-професіоналів за цим показником у 2024 році. Богачук випередив Ломаченка, але поступився Усику.

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Цікаво, що за свій дебютний бій на професійному рингу Сергій отримав гонорар у розмірі… 70 доларів. Поєдинок відбувся в Лос-Анджелесі 3 лютого 2017 року, суперником українця був американець Мет Мерфі. Богачук нокаутував Мерфі у 2 раунді.

"Мабуть, цей чек на 70 доларів варто взяти в рамочку й зберегти для історії, адже навряд чи хтось мав такий гонорар за свій дебютний бій", – Сергій не без іронії розповідав про це Максиму Розенку.

Усього уродженець Вінниці провів 27 боїв на професійному рингу. Переміг у 25 (в тому числі у 24 нокаутом), програв два поєдинки. В рейтингу авторитетного міжнародного статистичного боксерського проєкту Boxrec.com серед українських боксерів незалежно від вагових категорій Богачук посідає третє місце, поступаючись Усику та Ломаченку.

Максим Розенко, Чемпіон