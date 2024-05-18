Чухаджян виграв титул проміжного чемпіона IBF у напівсередній вазі

Український боксер Карен Чухаджян (24-2, 13 КО) переміг британця Гаррі Скарффа (13-3, 3 КО) у бою за титул чемпіона IBF Interim у напівсередній вазі (до 66,7 кг).

Бій тривав 12 раундів. На всіх трьох суддівських записках зафіксовано перемогу українця з рахунком 116:112.

Відтак Чухаджян став обов’язковим претендентом на чемпіонський титул IBF у напівсередній вазі, яким володіє Джарон Енніс. Нагадаємо, що в січні 2023 року 28-річний киянин поступився йому рішенням суддів.

Восени 2023 року Енніс став регулярним чемпіоном у напівсередньому дивізіоні завдяки тому, що IBF забрала пояс у Теренса Кроуфорда.