Богачук двічі відправляв Ортіса у нокдаун, але програв: огляд чемпіонського бою українця

Український боксер Сергій Богачук (24-2, 23 KO) поступився американцю Вірджілу Ортісу (22-0, 21 KO) у бою за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі (до 69,9 кг).

Огляд бою

Поєдинок пройшов усю дистанцію в 12 раундів та завершився перемогою рішенням більшості суддів: 113-113, 114-112, 114-112.

Богачук відправив суперника у нокдауни у першому та восьмому раундах, а також залишив Ортісу розсічення біля лівого ока.

Нагадаємо, свій попередній бій Сергій провів 31 березня, коли знищив Браяна Мендоса.