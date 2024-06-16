Гвоздик розгромно програв Бенавідесу в бою за чемпіонський титул

Український боксер Олександр Гвоздик (20-2-1, 16 КО) без шансів програв Давіду Бенавідесу (29-0-0, 24 КО) у поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.

Бій тривав усі 12 раундів, а завершився одностайним рішенням суддів: 116:112, 117:111, 119:109.

Поєдинок пройшов за переваги американського боксера, українець виглядав досить кволо та невпевнено. Бенавідес викидав значно більше ударів, діяв різноманітніше, Гвоздик переважно захищався і намагався відповідати джебами. Усі потуги харків'янина розбивалися об захист суперника.