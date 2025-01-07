Кличко – перший, Усик – другий: оприлюднено рейтинг українських боксерів усіх часів

Міжнародний англомовний статистичний боксерський проєкт Boxrec.com вважає, що кращим в історії українським боксером в не залежності від вагових категорій є 48-річний Володимир Кличко.

Професійна боксерська кар'єра українця тривала 21 рік (1996-2017), впродовж якої Володимир провів 69 боїв (виграв 64, програв 5) і рівно 12 років перебував в статусі чинного чемпіона світу.

Друге місце рейтингу посідає 37-річний Олександр Усик, який дебютував на професійному ринзі у 2013 році. За цей час Олександр провів 23 бої, всі виграв, став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (до 90,7 кг) та гевівейті (+90,7 кг).

У 2024 році Усик в столиці Саудівської Аравії здобув дві яскраві звитяги над Тайсоном Ф’юрі. Враховуючи всі ці досягнення, прогнозуємо, що лідерство в цьому рейтингу для Олександра – лише питання часу.

На третій позиції рейтингу знаходиться 52-річний Віталій Кличко. Боксерська кар’єра чинного мера Києва тривала протягом 16 років (1996-2012, з перервою), в послужному списку Віталія – 47 боїв (45 перемог, 2 поразки) і титул чемпіона WBC, який Кличко-старший завоював двічі.

Зауважимо, у топ-3 найкращих українських боксерів в історії входять лише представники важкої ваги.

Четверте місце рейтингу посідає Василь Ломаченко (лайтвейт - до 61,2 кг), якому 17 лютого виповниться 37 років.

Уродженець Білгород-Дністровського свою професійну боксерську кар’єру розпочав, як і Усик, у 2013 році. У послужному списку дворазового олімпійського чемпіона – 21 бій (18 перемог, 3 поразки), причому два своїх найважливіших поєдинки, на кону яких стояло звання абсолютного чемпіона світу, Василь програв (у 2020 році – Теофімо Лопесу та у 2023-му – Девіду Хейні). Останні три роки Ломаченко проводить лише по одному бою в рік. У 2024-му Василь повернув собі титул чемпіона світу IBF, перемігши в Австралії місцевого боксера Джорджа Камбососа-молодшого.

У житті поза рингом Ломаченко своїми висловлюваннями та діями здебільше розчаровує абсолютну більшість українців.

На 5-й позиції рейтингу – 48-річний Сергій Дзінзірук (виступав в супервелтервейті – до 69,9 кг).

Професійна боксерська кар’єра представника Броварів тривала з 1999 по 2013 рік, впродовж якої Dzyna Razor (Дзиня Бритва) провів 40 боїв (37 перемог, 2 поразки 1 нічия). Свою кар’єру Сергій починав в Європі, а завершував в США і саме пізній вихід на американський ринок не дозволив йому проявити усі свої найкращі здібності. При цьому Дзінзірук протягом 5 років був чемпіоном світу WBO і став першим українцем, який бився за діамантовий пояс WBC.

Напередодні повномасштабної війни Сергій відкрив в Броварах боксерський клуб "Патріот", а вже в лютому 2022 року взяв зброю в руки та став на захист нашої Батьківщини. Уже майже три роки Дзінзірук розстрілює ворожі шахеди з кулемета.

На 6-му місці – ще один броварець, 40-річний Віктор Постол (суперлайтвейт – до 63,5 кг), який офіційно ще не завершив своєї боксерської кар’єри.

Ексчемпіон світу WBC дебютував на професійному рингу у 2007 році. За цей час провів 36 боїв. Виграв 31, програв 5. Зазнав поразки в трьох останніх поєдинках. А смак перемоги відчував останній раз майже 6 років тому – у квітні 2019 року. Тобто, в останні роки Постол перетворився в класичного "джорнімена" – боксера, на якому "набивають свій рекорд" проспекти.

На 7-му місці – уродженець тимчасово окупованого Енергодара 48-річний Володимир Сидоренко (виступав в бантамвейт – до 53,5 кг).

Ексчемпіон світу WBA з 2001-го по 2010-й роки провів 27 боїв, в який виграв 22, програв 3 і 2 поєдинки закінчив внічию. З 2000 року Сидоренко проживав у Севастополі й, скоріше за все, після окупації півострова оформив собі російське громадянство. І вже зовсім зіпсував свій імідж після повномасштабного вторгнення, коли переїхав з Севастополя жити до Росії.

На 8-му місці – 47-річний львів’янин Андрій Котельник (виступав в суперлайтвейт - до 63,5 кг).

Колишній чемпіон світу WBA з 2000-го по 2014-й роки провів на професійному рингу 37 боїв. Виграв 32 поєдинки, програв 4, 1 звів до нічиєї.

Зараз Котельник – боксерський менеджер і функціонер.

На 9-му місці – 36-річний чинний чемпіон світу WBO Денис Берінчик (лайтвейт - до 61,2 кг).

Уродженець тимчасово окупованого Краснодону Луганської області дебютував на професійному рингу у 2015-му. За цей час провів 19 боїв, всі виграв. Найважливіший поєдинок Денис провів у травні минулого року в американському Сан-Дієго, у якому переміг Емануеля Наваррете та завоював чемпіонський титул.

На 10-й позиції – 37-річний ексчемпіон світу WBC в лайтгевівейті (до 79,4 кг) Олександр Гвоздик, який дебютував серед професіоналів у 2014 році.

Уродженець Харкова провів 22 бої, виграв 20, програв 2. Минулого року Гвоздик поступився Девіду Бенавідесу в поєдинку, на кону якого стояв титул тимчасового чемпіона WBC.

На 11-му місці рейтингу – 47-річний ексчемпіон світу WBA В’ячеслав Сенченко (виступав у велтервейті – до 66,7 кг), який з 2002-го по 2015-й роки провів 39 боїв, виграв 37, програв 2.

Сенченко завоював чемпіонський титул в протистоянні ще з одним українцем Юрієм Нужненком у квітні 2009 року. Захисти титулу проводив на Донбас Арена у 2011-му та 2012-му роках. Також запам’ятався перемогою над славнозвісним британцем Ріккі Хаттоном, якого нокаутував у Манчестері. Зараз Слава – успішний тренер. Зокрема, тренує Карена Чухаджяна, який також потрапив до цього рейтингу.

На 12-й позиції – 39-річний Сергій Дерев'янченко (супермідлвейт – до 76,2 кг), який дебютував на професійному ринзі у 2014 році вже у досить зрілому для боксера віці.

За цей час Сергій провів 21 бій. В 15 переміг, 6 програв. У 2019 році в Нью-Йорку бився з казахом Головкіним за титул чемпіона світу IBF, але поступився рішенням суддів, яке у боксерській громадськості викликали жваве обговорення. У 2020 році знов в США бився з американцем Джермаллом Чарло за титул чемпіона світу WBC, але знов поступився суддівським рішенням, яке, щоправда, вже не викликало питань. У 2024 році Дерев’янченко провів два бої: у квітні в Брукліні переміг американця Александера, а в серпні в канадському Квебеку в 10-раундовому бою програв за очками камерунцю Мбілі, який має французький паспорт.

Сергій наразі відновлюється після травми та планує продовжити свою професійну кар‘єру уже у 2025-му.

На 13-му місці –37-річний ексчемпіон світу WBA Артем Далакян (виступав у флайвейт - до 50,8 кг). З 2016-го до 2024-го років Артем провів на професійному рингу 23 бої, 22 виграв, 1 програв. Титул чемпіона світу Далакян завоював 24 лютого 2018 року в США, а втратив 23 січня 2024 року, коли в Осакі програв рішенням судів японцу Сеїго Акуї. Після цього Артем прийняв рішення завершити кар’єру і, маючи статус багатодітного батька, переїхав з родиною до США.

На 14-й позиції 28-річний Карен Чухаджян (велтервейт - до 66,7 кг), який дебютував на професійному рингу у 2015 році.

За цей час уродженець Києва провів 27 боїв, переміг у 24, в 3 програв. 9 листопада минулого року у Філадельфії боксер з вірменським корінням в поєдинку, на кону якого стояв чемпіонський титул IBF, поступився рішенням суддів американцю Еннісу. Йому ж Карен програв і в січні 2023 року у Вашингтоні в бою за титул тимчасового чемпіона світу IBF.

Враховуючи вік Чухаджяна, цілком ймовірно, що у нього в кар’єрі ще буде принаймні третя чемпіонська спроба.

Нарешті на 15-му місці – 29-річній Сергій Богачук (супервелтервейт – до 69,9 кг), який дебютував на професійному рингу у 2017 році. За цей час уродженець Вінниці провів 27 боїв. Переміг у 25 (в тому числі у 24 нокаутом), програв два поєдинки. Торік Сергій зробив якісний ривок у своїй кар’єрі. У березні в Лас-Вегасі Богачук переміг американця Брайана Мендозу і завоював титул тимчасового чемпіона світу WBC. У серпні знов в Лас-Вегасі при дуже сумнівному суддівстві поступився Вірджілу Ортізу-молодшому, хоча виглядав в рингу цілком гідно. І в грудні в Саудівської Аравії в андеркарді бою Усик – Ф’юрі Сергій переконливо переміг британця Ісмаеля Девіса. Скоріше за все, нові чемпіонські поєдинки у Богачука не за горами.

Підсумуємо. У топ-15 рейтингу українських боксерів всіх часів в не залежності від вагових категорій – майже половина вже завершила свої професійні виступи (брати Клички, Дзінзірук, Сидоренко, Котельник. Сенченко). Ще у чотирьох (Постол, Ломаченко, Дерев’янченко, Гвоздик) боксерські кар’єри знаходяться на фінішній прямій. Усик і Берінчик прямо зараз на піку. Лише Чухаджяна і Богачук, будемо сподіватися, головні свої перемоги ще здобудуть...

Максим Розенко, Чемпіон