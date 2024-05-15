Усик — Ф'юрі: такі різні, але такі схожі

18 травня на рингу в Ер-Ріяді, Саудівській Аравії, зійдуться Олександр Усик та Тайсон Ф’юрі. На кону стоятимуть чотири чемпіонські пояси: три (WBA, WBO та IBF), які належать українцю, а також титул WBC британця.

Попри те, що в публічній площині боксери виглядають абсолютними антиподами — зразковий вірянин Усик і епатажний "Циганський король" Ф'юрі, є те, у чому вони дуже схожі — родинні цінності. У сімейних історіях боксерів є багато спільного — обидва — зразкові сім'янини, люблячі чоловіки та батьки. Багатодітні батьки.

Знайомство

Олександр Усик познайомився зі своєю коханою Катериною ще у школі, в Сімферополі, коли їм було 14-15 років. Натомість Тайсон Ф’юрі з Періс вперше зустрілися на весіллі спільних друзів, тоді Тайсону було 17, а дівчині 15. Обраниця боксера, як і він, походить із циганської родини. Тому після знайомства, за традицією, хлопець просив дозволу зустрічатись із нею в її батьків.

Сімейні тенета

Олександр та Катерина одружилися у 2009 році. Церемонія одруження Усиків відбулася в одному із РАГСів Сімферополя. На той момент Усик виступав у складі аматорської збірної України, мав у своєму активі "золото" та "бронзу" чемпіонату Європи, перемоги на кількох престижних міжнародних турнірах та участь в Олімпійських іграх.

Тайсон та Періс Ф’юрі випередили українців. Вони офіційно узаконили свої відносини трохи раніше: у грудні 2008-го. Тоді Ф’юрі вже був професійним боксером.

Батьківство

Періс народила у вересні 2009-го, це була дівчинка, і її назвали Венесуела. Усик вперше став батьком у 2010-му, Катерина подарувала йому донечку Єлизавету. У 2011 році "Циганський король" знову став батьком, у нього народився син Принц Джон Джеймс. Поповнення в Усиків відбулося у 2013-му — Катерина народила сина Кирила, а також у 2015 році на світ з’явився ще один син Михайло. Після цього українське подружжя вирішило ретельно зайнятися вихованням свого тріо.

Натомість Тайсон та Періс продовжували дарувати світу нове життя. Третя дитина народилася у 2016-му — Принц Тайсон Ф’юрі II, у 2017 році Періс народила донечку Валенсію, у 2019-му з’явився Принц Адоніс Амазія, а у 2021 році донечка Атіна.

Всьоме Тайсон став батьком у вересні 2023-го, й цього разу Періс вирішила, щоб і її ім’я було у когось із дітей, тому сина назвали Ріко-Періс. А ось Усики свою четверту вагітність намагалися приховати, однак Катерина таки засвітилася на відео з хрестин дитини Берінчика із круглим животиком. У січні 2024 року Олександр вчетверте став батьком — донечку назвали Марія.

Цікаво, що нещодавно Тайсон Ф’юрі заінтригував натяком на чергову вагітність своєї коханої. Періс опублікувала фото в Instagram, а боксер залишив коментар: "Виглядаєш трохи вагітною". Потім він поділився цим фото у сторіс та додав хештег "восьмий на підході». Можливо, зовсім скоро в родині британця буде чергове поповнення.

А як же пояси?

Додамо, що Ф’юрі випередив Усика і з чемпіонством. Свій перший чемпіонський титул українець завоював у вересні 2016-го, перемігши у поєдинку за титул WBO у крузервейті поляка Кшиштофа Гловацького.

Ф’юрі став чемпіоном у жовтні 2015-го, здобувши одразу три пояси – WBA, WBO, IBF у надважкій вазі після перемоги над Володимиром Кличком. Разом із тим, професійну кар’єру британець розпочав на п’ять років раніше, ніж українець.