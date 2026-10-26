Усик разом із Канело прибув в Ер-Ріяд на титульний бій мексиканця
Колишній абсолютні чемпіони світу Олександр Усик (25-0, 16 КО) та Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) разом прибули в Ер-Ріяд.
Про це повідомляє Туркі Аль аш-Шейх.
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг опублікував відео, де мексиканця зустрічають фанати перед його титульним боєм. Разом із Канело прилетів на цю подію й український боксер.
Саме в таборі Усика проходив підготовку Альварес. Він високо оцінював тренування з командою українця.
Зазначимо, що свій наступний поєдинок зірковий мексиканець проведе 31 жовтня. Він битиметься з володарем пояса WBC у другій середній вазі Крістіаном Мбіллі (29-0-1, 24 KO).
Раніше прогноз на це протистояння зробив Кріс Алгієрі (25-4, 9 КО). Колишній чемпіон світу вважає, що француз може здійснити апсет, якщо мексиканець не буде у найкращій формі.