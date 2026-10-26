Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Усик разом із Канело прибув в Ер-Ріяд на титульний бій мексиканця

Денис Іваненко — 26 жовтня 2026, 10:48
Усик разом із Канело прибув в Ер-Ріяд на титульний бій мексиканця
Канело й Усик
Getty Images

Колишній абсолютні чемпіони світу Олександр Усик (25-0, 16 КО) та Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) разом прибули в Ер-Ріяд.

Про це повідомляє Туркі Аль аш-Шейх.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг опублікував відео, де мексиканця зустрічають фанати перед його титульним боєм. Разом із Канело прилетів на цю подію й український боксер.

Саме в таборі Усика проходив підготовку Альварес. Він високо оцінював тренування з командою українця.

Зазначимо, що свій наступний поєдинок зірковий мексиканець проведе 31 жовтня. Він битиметься з володарем пояса WBC у другій середній вазі Крістіаном Мбіллі (29-0-1, 24 KO).

Раніше прогноз на це протистояння зробив Кріс Алгієрі (25-4, 9 КО). Колишній чемпіон світу вважає, що француз може здійснити апсет, якщо мексиканець не буде у найкращій формі.

Читайте також :
Канело зізнався, як ставиться до Усика
Сауль Канело Альварес Олександр Усик

Сауль Канело Альварес

Бій Біярсланова та Делгадо за титул IBF опинився під загрозою зриву
У нього є недоліки: ексчемпіон світу зробив несподіваний прогноз на наступний бій Канело
Вони вкладають у мене всі сили: Канело оцінив підготовку до бою у таборі Усика
Канело: Хочу провести бій найближчим часом
Канело зізнався, як ставиться до Усика

Останні новини