Усик разом із Канело прибув в Ер-Ріяд на титульний бій мексиканця

Колишній абсолютні чемпіони світу Олександр Усик (25-0, 16 КО) та Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) разом прибули в Ер-Ріяд.

Про це повідомляє Туркі Аль аш-Шейх.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг опублікував відео, де мексиканця зустрічають фанати перед його титульним боєм. Разом із Канело прилетів на цю подію й український боксер.

Саме в таборі Усика проходив підготовку Альварес. Він високо оцінював тренування з командою українця.

البطل المكسيكي كانيلو ألفاريز وصل الرياض مع بطل العالم أولكسندر أوسيك 🥊🔥 Mexican champion Canelo Álvarez has arrived in Riyadh alongside world champion Oleksandr Usyk 🥊🔥 #CaneloMbilli https://t.co/04n72YUKpf — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 26, 2026

Зазначимо, що свій наступний поєдинок зірковий мексиканець проведе 31 жовтня. Він битиметься з володарем пояса WBC у другій середній вазі Крістіаном Мбіллі (29-0-1, 24 KO).

Раніше прогноз на це протистояння зробив Кріс Алгієрі (25-4, 9 КО). Колишній чемпіон світу вважає, що француз може здійснити апсет, якщо мексиканець не буде у найкращій формі.