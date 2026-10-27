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Ексчемпіон світу назвав єдиного боксера, якого не здатен перемогти Дюбуа

Денис Іваненко — 27 жовтня 2026, 16:24
Ексчемпіон світу назвав єдиного боксера, якого не здатен перемогти Дюбуа
Даніель Дюбуа
Getty Images

Джонні Нельсон вважає, що чинний володар пояса WBO в надважкій вазі Даніель Дюбуа (24-3, 23 КО) здолає будь-якого боксера "королівського" дивізіону, окрім Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Про це повідомляє Boxing News Online.

"Така версія Даніеля Дюбуа, як в останньому бою, може перемогти всіх своїх колег-чемпіонів світу. З таким настроєм, ставленням до справи, жагою до перемог, вірою в себе – з усім цим.

Я бачив, як він сказав, що тепер хоче битися з Мозесом Ітаумою. Не думаю, що він боїться будь-якого суперника. Серед усіх боксерів, які зараз є, така версія Даніеля переможе кожного, окрім Олександра Усика. Українець знає, як із ним впоратися", – сказав Нельсон.

Зазначимо, що у своєму останньому поєдинку "Динаміт" впевнено захистив свій чемпіонський титул. Він технічним нокаутом здолав Фабіо Вордлі вже у другому раунді.

Даніель двічі ділив ринг з Олександром Усиком. В обох випадках він програвав достроково.

Нагадаємо, що напередодні Тоні Белью назвав єдиного боксера, хто може перемогти Дюбуа. Ексчемпіон світу назвав іншого британця.

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