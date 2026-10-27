Ексчемпіон світу назвав єдиного боксера, якого не здатен перемогти Дюбуа

Джонні Нельсон вважає, що чинний володар пояса WBO в надважкій вазі Даніель Дюбуа (24-3, 23 КО) здолає будь-якого боксера "королівського" дивізіону, окрім Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Про це повідомляє Boxing News Online.

"Така версія Даніеля Дюбуа, як в останньому бою, може перемогти всіх своїх колег-чемпіонів світу. З таким настроєм, ставленням до справи, жагою до перемог, вірою в себе – з усім цим.

Я бачив, як він сказав, що тепер хоче битися з Мозесом Ітаумою. Не думаю, що він боїться будь-якого суперника. Серед усіх боксерів, які зараз є, така версія Даніеля переможе кожного, окрім Олександра Усика. Українець знає, як із ним впоратися", – сказав Нельсон.