Usyk 17 Promotions анонсувала новий вечір боксу в Україні

Промоутерська компанія колишнього абсолютного чемпіона світу у гевівейті Олександра Усика (25-0, 16 КО) анонсувала новий вечір боксу, який відбудеться 19 грудня 2026 року у Львові.

Про це повідомляє пресслужба Usyk 17 Promotions.

Це буде друга поспіль боксерська подія від промоушену Усика у місті Лева. Попередній захід відбувся 22 серпня 2026 року. Подія була присвячена 35-річчю Незалежності України, а у головному бою вечора перемогу святкував Олександр Хижняк.

Вже відомо, що у межах вечора боксу свої поєдинки проведуть Павло Іллюша, Микола Лактіонов, Айдер Абдураімов, Джамал Кулієв та Ельвін Алієв.

Наразі українські боксери шукають собі суперників.

Найбільший гонорар пропонують за двобій з Іллюшею – 6 тисяч доларів.

Загалом це буде третій вечір боксу від промоушену непереможеного українця. Дебютний відбувся у передмісті Києва (21 березня 2026-го).

Раніше директор команди українця Сергій Лапін не виключив те, що повернення Хижняка у ринг може відбутися до кінця 2026 року.